...FLASH FLOODING POSSIBLE ACROSS PORTIONS OF SOUTHWESTERN AND
CENTRAL NEBRASKA LATE THIS AFTERNOON AND TONIGHT...
.THUNDERSTORMS ARE EXPECTED TO TRACK ACROSS WESTERN AND
SOUTHWESTERN NEBRASKA LATE THIS AFTERNOON INTO THE NIGHTTIME
HOURS. WITH ABUNDANT LOW LEVEL MOISTURE IN PLACE AND WEAK WINDS
ALOFT, THUNDERSTORMS WILL BE SLOW MOVING AND BE CAPABLE OF
PRODUCING HEAVY RAIN. AT THIS TIME, THE GREATEST THREAT FOR HEAVY
RAIN IS ALONG AND SOUTH OF A LINE FROM OGALLALA TO BROKEN BOW.
...FLASH FLOOD WATCH NOW IN EFFECT FROM THIS AFTERNOON THROUGH
MONDAY MORNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NORTH PLATTE HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR A PORTION OF SOUTHWEST NEBRASKA,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, FRONTIER, HAYES, AND LINCOLN.
* FROM THIS AFTERNOON THROUGH MONDAY MORNING
* SLOW MOVING THUNDERSTORMS ARE EXPECTED TO DEVELOP THIS EVENING
WITH PERIODS OF HEAVY RAINFALL POSSIBLE INTO THE OVERNIGHT
HOURS.
* HEAVY RAINFALL MAY LEAD TO FLASH FLOODING AND CAUSE ROADWAYS TO
WASH OUT OR BECOME IMPASSABLE. SOME CREEKS AND RIVERS MAY FLOOD.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.