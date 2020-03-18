...WINTER WEATHER WARNINGS AND ADVISORIES IN EFFECT LATE TONIGHT
INTO EARLY FRIDAY MORNING FOR ALL OF WESTERN AND NORTH CENTRAL
NEBRASKA...
.A POWERFUL WINTER STORM WILL TRACK ACROSS THE AREA LATE TONIGHT
INTO EARLY FRIDAY MORNING. EXPECT SNOW, HEAVY AT TIMES. STRONG
NORTHERLY WINDS OF 25 TO 35 MPH WITH GUSTS UP TO 50 MPH WILL
CREATE BLIZZARD TO NEAR BLIZZARD CONDITIONS, CONSIDERABLE BLOWING
AND DRIFTING SNOW AND SIGNIFICANT VISIBILITY REDUCTIONS.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 10 AM CDT /9 AM
MDT/ THURSDAY TO 7 AM CDT /6 AM MDT/ FRIDAY...
* WHAT...MIXED PRECIPITATION, FOLLOWED BY SNOW, HEAVY AT TIMES.
TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS
OF A LIGHT GLAZE. WINDS GUSTING AS HIGH AS 50 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, NORTH CENTRAL, SOUTHWEST AND WEST
CENTRAL NEBRASKA.
* WHEN...FROM 10 AM CDT /9 AM MDT/ THURSDAY TO 7 AM CDT /6 AM
MDT/ FRIDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. BLOWING SNOW COULD
SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD
IMPACT THE MORNING OR EVENING COMMUTE. GUSTY WINDS COULD BRING
DOWN TREE BRANCHES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
CALL NEBRASKA 511 FOR THE LATEST ROAD INFORMATION.
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