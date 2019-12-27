...A STRONG WINTER STORM WILL IMPACT WESTERN AND NORTH CENTRAL
NEBRASKA TONIGHT THROUGH SUNDAY...
.A STRONG WINTER STORM WILL IMPACT WESTERN AND NORTH CENTRAL
NEBRASKA WITH TWO ROUNDS OF WINTRY WEATHER. LIGHT FREEZING RAIN OR
A WINTRY MIX OF PRECIPITATION IS LIKELY TONIGHT. BY SATURDAY AS
TEMPERATURES COOL FROM WEST TO EAST, SNOW WILL DEVELOP AND MAY
BECOME HEAVY AT TIMES, ESPECIALLY OVER NORTH CENTRAL NEBRASKA
SATURDAY NIGHT INTO SUNDAY. STRONG GUSTY WINDS WILL DEVELOP
SATURDAY NIGHT INTO SUNDAY PRODUCING AREAS OF BLOWING AND DRIFTING
SNOW. THIS MAY PRODUCE NEAR WHITEOUT CONDITIONS SATURDAY NIGHT
INTO SUNDAY.
...WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 6 PM CST /5 PM MST/ THIS
EVENING TO 6 PM CST /5 PM MST/ SUNDAY...
* WHAT...HEAVY MIXED PRECIPITATION EXPECTED MAINLY TONIGHT WITH
ICE ACCUMULATIONS OF ONE TO TWO TENTHS OF AN INCH. TOTAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 4 TO 12 INCHES ARE LIKELY. WINDS GUSTING AS
HIGH AS 40 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, NORTH CENTRAL, PANHANDLE,
SOUTHWEST AND WEST CENTRAL NEBRASKA.
* WHEN...FROM 6 PM CST /5 PM MST/ THIS EVENING TO 6 PM CST /5 PM
MST/ SUNDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT TO IMPOSSIBLE. AREAS OF
BLOWING SNOW SATURDAY NIGHT INTO SUNDAY COULD SIGNIFICANTLY
REDUCE VISIBILITY.
* ADDITIONAL DETAILS...FREEZING RAIN OR A WINTRY MIX OF
PRECIPITATION IS EXPECTED TONIGHT. THIS WILL BE FOLLOWED BY THE
DEVELOPMENT OF SNOW SATURDAY. STRONG WINDS WILL DEVELOP SATURDAY
NIGHT INTO SUNDAY PRODUCING AREAS OF BLOWING AND DRIFTING SNOW
MAKING TRAVEL VERY DIFFICULT TO IMPOSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
CALL NEBRASKA 511 FOR THE LATEST ROAD INFORMATION.
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