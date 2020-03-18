Marvin Boesen

Marvin Boesen

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The family of Marvin Boesen is having a card shower in honor of his 93rd birthday March 21. Cards may be sent to him at Linden Court, Room 514, 4000 W. Philip Ave., North Platte, NE 69101.

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