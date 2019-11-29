Santa’s Workshop, displays at Cody Park prepare for season

Four of the 15 tiny houses that make up Cody Park’s North Pole Christmas village await their post-Thanksgiving opening Thursday north of the park’s concessions stand. North Platte’s 2019 Santa’s Workshop at Cody Park will run from Nov. 30 to Dec. 30, 2019, with the houses’ doors open to show their festive displays from 5 to 10 p.m.

 Todd von Kampen / The North Platte Telegraph

The Mayor’s Tree Lighting has been moved to Sunday.

Because of the impending forecast for snow and wind, the city is moving the opening of the Santa’s Workshop at Cody Park and the Mayor’s Tree Lighting Ceremony from Saturday to Sunday.

The lighting ceremony will be at 6 p.m. at the Pavilion.

Santa’s Workshop will be open from 5 to 10 p.m. throughout December.

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