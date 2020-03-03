Community shows support for North Platte High School student with kidney cancer

The event lobby and adjoining Cheyenne Room at North Platte’s Holiday Inn Express was jam-packed Tuesday night as people went through the serving line at a fundraising pork sandwich feed for 15-year-old kidney cancer patient Daniel Shea of North Platte. Family friends Robyn Foote and Bridget Pearsall co-hosted the event. Steele’s Construction and Bill Summers Ford of North Platte donated the food, Foote said, while friends and supporters of the family collected 140 silent auction and 40 live auction items. Daniel, a North Platte High School freshman and the son of North Platte police Sgt. Dan Shea and his wife, Alice, was unable to attend the fundraiser. His parents and grandparents were in attendance, Foote said. People who missed Tuesday night’s event may donate toward Daniel’s medical expenses at Sandhills State Bank under the account “#DanielStrong.”

 Todd von Kampen / The North Platte Telegraph

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