Community shows support for North Platte High School student with kidney cancer

...CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ACROSS PARTS OF FAR WESTERN
NEBRASKA WEDNESDAY...
.INCREASING SOUTHWEST WINDS WITH GUSTS UP TO 30 MPH AHEAD OF AN
APPROACHING SURFACE TROUGH WILL COMBINE WITH WARMER THAN NORMAL
SEASONABLE TEMPERATURES. HIGHS ARE FORECAST TO BE 15 TO
20 DEGREES ABOVE NORMAL WITH LOWER TO MID 60S. THIS COMBINATION
WILL PROMOTE AFTERNOON HUMIDITY AS LOW AS 15 PERCENT WITH DECENT
POTENTIAL FOR UPPER LEVEL WINDS TO MIX DOWN GIVEN A WELL-MIXED
FORECAST BOUNDARY LAYER AND DECENT MIXING LAYER HEIGHT. THERE IS
POTENTIAL FOR EVEN LOWER HUMIDITY BELOW 15 PERCENT LOCALLY AS
WELL, ALBEIT WITH LOWER CONFIDENCE IN THAT AT THIS TIME. LASTLY,
FUELS ARE ANTICIPATED TO BE FAVORABLE. WITH CRITICAL FIRE WEATHER
CONDITIONS, ANY FIRES THAT MAY OCCUR HAVE A HIGH POTENTIAL TO
SPREAD RAPIDLY AND MAY BE DIFFICULT TO CONTROL.
...RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM NOON CST /11 AM MST/ TO 6 PM
CST /5 PM MST/ WEDNESDAY FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR
THE EASTERN PANHANDLE/CRESCENT LAKE NWR, THE SANDHILLS/VALENTINE
NWR, THE LOESS PLAINS AND THE NEBRASKA NATIONAL FOREST......
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NORTH PLATTE HAS ISSUED A RED
FLAG WARNING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY, WHICH IS IN
EFFECT FROM NOON CST /11 AM MST/ TO 6 PM CST /5 PM MST/
WEDNESDAY.
* AFFECTED AREA...IN NEZ204...FIRE WEATHER ZONE 204 EASTERN
PANHANDLE/CRESCENT LAKE NWR. IN NEZ206...FIRE WEATHER ZONE 206
SANDHILLS/VALENTINE NWR/NEBRASKA NATIONAL FOREST. IN NEZ219...
FIRE WEATHER ZONE 219 LOESS PLAINS.
* WINDS...SOUTHWEST 15 TO 25 MPH WITH GUSTS UP TO 40 MPH. A SHIFT
IN WIND DIRECTION FROM THE WEST CAN BE EXPECTED DURING THE
AFTERNOON.
* RELATIVE HUMIDITY...AS LOW AS 15 PERCENT.
* IMPACTS...
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
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