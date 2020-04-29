...CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS CONTINUE THROUGH 7 PM CDT THIS
EVENING...
...CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS POSSIBLE FROM 1 PM CDT THROUGH
7 PM CDT THURSDAY...
.CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ARE POSSIBLE THURSDAY AFTERNOON
INTO THE EARLY EVENING HOURS ACROSS A LARGE PORTION OF WESTERN
NEBRASKA. THE MAIN AREA OF CONCERN IS GENERALLY EAST OF HIGHWAY
83. MINIMUM RELATIVE HUMIDITY OF 15 TO 20 PERCENT IS EXPECTED.
WIND GUSTS UP TO 25 MPH ARE POSSIBLE DURING THE AFTERNOON HOURS.
...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT /6 PM MDT/
THIS EVENING FOR LOW RELATIVE HUMIDITY AND WINDS FOR LOCATIONS
GENERALLY WEST OF HIGHWAY 83.
...FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FROM THURSDAY AFTERNOON THROUGH
THURSDAY EVENING FOR LOW RELATIVE HUMIDITY AND GUSTY WINDS FOR
LOCATIONS GENERALLY WEST OF HIGHWAY 83...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NORTH PLATTE HAS ISSUED A FIRE
WEATHER WATCH FOR GUSTY WINDS AND LOW RELATIVE HUMIDITY, WHICH IS
IN EFFECT FROM THURSDAY AFTERNOON THROUGH THURSDAY EVENING.
* AFFECTED AREA...IN NEZ204...FIRE WEATHER ZONE 204 EASTERN
PANHANDLE/CRESCENT LAKE NWR. IN NEZ206...FIRE WEATHER ZONE 206
SANDHILLS/VALENTINE NWR/NEBRASKA NATIONAL FOREST. IN NEZ210...
FIRE WEATHER ZONE 210 FRENCHMAN BASIN. IN NEZ219...FIRE
WEATHER ZONE 219 LOESS PLAINS.
* WINDS...NORTH 10 TO 20 MPH WITH GUSTS UP TO 30 MPH WEDNESDAY.
SOUTH 10 TO 20 MPH WITH GUSTS UP TO 25 MPH POSSIBLE THURSDAY.
* TIMING...1 PM TO 7 PM CDT / 12 PM TO 6 PM MDT WEDNESDAY. 1 PM TO
7 PM CDT THURSDAY.
* RELATIVE HUMIDITY...AS LOW AS 15 PERCENT WEDNESDAY. AS LOW AS 15
PERCENT ON THURSDAY.
* IMPACTS...ANY FIRES THAT DEVELOP WILL LIKELY SPREAD RAPIDLY
AND BE DIFFICULT TO CONTROL. OUTDOOR BURNING IS NOT
RECOMMENDED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
A FIRE WEATHER WATCH MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE FORECAST TO OCCUR. LISTEN FOR LATER FORECASTS AND POSSIBLE
RED FLAG WARNINGS.
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