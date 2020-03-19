...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 1 PM THIS
AFTERNOON TO 7 AM CDT FRIDAY...
* WHAT...HEAVY MIXED PRECIPITATION EXPECTED. TOTAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 1 TO 3 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF A LIGHT
GLAZE. WINDS GUSTING AS HIGH AS 50 MPH WILL CAUSE NEAR WHITEOUT
CONDITIONS IN SNOW AND BLOWING SNOW, ESPECIALLY THIS EVENING.
* WHERE...LINCOLN, LOUP, LOGAN AND CUSTER COUNTIES.
* WHEN...FROM 1 PM THIS AFTERNOON TO 7 AM CDT FRIDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. PATCHY BLOWING
SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING OR EVENING COMMUTE. GUSTY
WINDS COULD BRING DOWN TREE BRANCHES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
CALL NEBRASKA 511 FOR THE LATEST ROAD INFORMATION.
&&
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.