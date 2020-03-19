William H. Stanback, 40, of Greeley, Colorado, has been arrested and charged in the death of a woman found in a pond outside North Platte, North Platte Police Chief Dan Hudson said at a press conference Thursday morning.

Kimberly Ermi’s body was found in a retention pond near the Walmart Distribution Center March 3.

Police say she died of multiple gunshot wounds.

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