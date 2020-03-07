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Construction on Hidden Lakes Road in North Platte will begin Monday and the work is estimated to take a week, according to the Lincoln County Department of Roads.

The road will be closed during the project and residents are asked to use the alternate route. The detour uses North Shore and South Shore Roads along the canal and then goes south where it intersects with Shack Road and meets up with East State Farm Road. For those with additional questions can contact the Lincoln County Department of Roads at 308-534-4008.

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