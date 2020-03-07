...CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ACROSS PARTS OF WESTERN
NEBRASKA THIS AFTERNOON INTO THE EARLY EVENING...
.CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS WILL DEVELOP THIS AFTERNOON
ACROSS THE EASTERN PANHANDLE, WESTERN SANDHILLS AND WESTERN
NIOBRARA VALLEY. THE AREA OF PRIME CONCERN IS GENERALLY ALONG AND
WEST OF HIGHWAY 97. MINIMUM RELATIVE HUMIDITY IS EXPECTED TO FALL
TO 10 TO 15 PERCENT WITH WINDS GUSTING TO 25 TO 30 MPH.
...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FROM NOON TODAY TO 8 PM CST
THIS EVENING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR THE NORTHWEST
SANDHILLS AND WESTERN NIOBRARA VALLEY...
* AFFECTED AREA...IN NEZ206...FIRE WEATHER ZONE 206
SANDHILLS/VALENTINE NWR/NEBRASKA NATIONAL FOREST. IN NEZ208...
FIRE WEATHER ZONE 208 NIOBRARA VALLEY/FORT NIOBRARA NWR/SAMUEL
R MCKELVIE NATIONAL FOREST.
* WINDS...SOUTH 10 TO 20 MPH WITH GUSTS UP TO 30 MPH.
* RELATIVE HUMIDITY...AS LOW AS 15 PERCENT.
* IMPACTS...ANY FIRES THAT MAY OCCUR HAVE A HIGH POTENTIAL TO
SPREAD RAPIDLY AND MAY BE DIFFICULT TO CONTROL.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
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