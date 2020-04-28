...RED FLAG WARNING CONTINUES UNTIL 8 PM CDT(7 PM CDT) FOR ALL OF
WESTERN AND NORTH CENTRAL NEBRASKA...
...FIRE WEATHER WATCH IS IN EFFECT FROM 1 PM CDT (NOON MDT)
THROUGH 7 PM CDT (6 PM MDT) FOR SOUTHWESTERN NEBRASKA WEDNESDAY...
.RELATIVE HUMIDITY WILL ONLY RECOVER TO 50 TO 65 PERCENT TONIGHT
AS GUSTY NORTHERLY WINDS CONTINUE OVERNIGHT. ON WEDNESDAY, MINIMUM
RELATIVE HUMIDITY WILL REACH 15 TO 20 PERCENT ACROSS WESTERN AND
SOUTHWESTERN NEBRASKA. NORTHERLY WINDS MAY GUST UP TO 25 MPH IN
SOUTHWESTERN NEBRASKA WEDNESDAY AFTERNOON PRODUCING CRITICAL FIRE
WEATHER CONDITIONS.
...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT FOR WESTERN AND NORTH
CENTRAL NEBRASKA THROUGH 8 PM CDT (7PM MDT)...
* AFFECTED AREA...IN NEZ204...FIRE WEATHER ZONE 204 EASTERN
PANHANDLE/CRESCENT LAKE NWR. IN NEZ206...FIRE WEATHER ZONE 206
SANDHILLS/VALENTINE NWR/NEBRASKA NATIONAL FOREST. IN NEZ208...
FIRE WEATHER ZONE 208 NIOBRARA VALLEY/FORT NIOBRARA NWR/SAMUEL
R MCKELVIE NATIONAL FOREST. IN NEZ209...FIRE WEATHER ZONE 209
LOUP RIVERS BASIN.
* WIND...SUSTAINED AT 20 TO 30 MPH WITH FREQUENT GUSTS TO 45 MPH.
* HUMIDITY...AS LOW AS 15 TO 20 PERCENT IN THE PANHANDLE AND 20
TO 30 PERCENT ELSEWHERE.
* IMPACTS...ANY FIRES THAT DEVELOP WILL LIKELY SPREAD RAPIDLY
AND BE DIFFICULT TO CONTROL. OUTDOOR BURNING IS NOT
RECOMMENDED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
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