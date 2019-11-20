...ACCUMULATING SNOW LIKELY ACROSS PORTIONS OF SOUTHWESTERN AND
WEST CENTRAL NEBRASKA TONIGHT...
.A FAST MOVING UPPER LEVEL DISTURBANCE WILL SPREAD PRECIPITATION
TO SOUTHWESTERN AND WEST CENTRAL NEBRASKA TONIGHT. PRECIPITATION
WILL START OUT AS RAIN, THEN QUICKLY CHANGE OVER TO SNOW BY MID
EVENING, BEFORE ENDING AFTER MIDNIGHT. A BAND OF HEAVIER SNOW MAY
DEVELOP FROM EASTERN PERKINS AND WESTERN LINCOLN COUNTY, NORTH
INTO EASTERN KEITH, MCPHERSON, LOGAN, HOOKER AND THOMAS COUNTIES.
WITHIN THIS BAND, SNOWFALL MAY REACH 2+ INCHES. IN ADDITION TO
SNOW, NORTHERLY WINDS MAY GUST UP TO 35 MPH TONIGHT, REDUCING
VISIBILITIES AND MAKING TRAVEL HAZARDOUS, PARTICULARLY ALONG THE
INTERSTATE CORRIDOR FROM OGALLALA TO NORTH PLATTE.
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 6 PM CST /5 PM MST/
THIS EVENING TO 4 AM CST /3 AM MST/ THURSDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF UP TO TWO
INCHES. WINDS GUSTING AS HIGH AS 35 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTHWEST AND WEST CENTRAL NEBRASKA.
* WHEN...FROM 6 PM CST /5 PM MST/ THIS EVENING TO 4 AM CST /3 AM
MST/ THURSDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS.
* ADDITIONAL DETAILS...HAZARDOUS TRAVEL IS EXPECTED WITH THE
GREATEST IMPACTS ALONG THE INTERSTATE 80 CORRIDOR FROM OGALLALA
TO NORTH PLATTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
CALL NEBRASKA 511 FOR THE LATEST ROAD INFORMATION.
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