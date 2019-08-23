...EXCESSIVE RAINFALL WILL LEAD TO FLASH FLOODING TONIGHT...
.DEEP MOISTURE AND A STRONG UPPER LEVEL DISTURBANCE WILL APPROACH
WESTERN AND NORTH CENTRAL NEBRASKA THIS EVENING AND TONIGHT.
THUNDERSTORMS WILL BE CAPABLE OF PRODUCING RAINFALL RATES OF 1 TO
2 INCHES PER HOUR WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM 7 PM CDT /6 PM MDT/
THIS EVENING THROUGH SATURDAY MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF CENTRAL NEBRASKA, NORTH CENTRAL NEBRASKA,
SOUTHWEST NEBRASKA, AND WEST CENTRAL NEBRASKA, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN CENTRAL NEBRASKA, CUSTER. IN NORTH CENTRAL
NEBRASKA, BLAINE AND THOMAS. IN SOUTHWEST NEBRASKA, CHASE,
FRONTIER, HAYES, KEITH, LINCOLN, AND PERKINS. IN WEST CENTRAL
NEBRASKA, ARTHUR, GRANT, HOOKER, LOGAN, AND MCPHERSON.
* FROM 7 PM CDT /6 PM MDT/ THIS EVENING THROUGH SATURDAY MORNING
* THUNDERSTORMS CAPABLE OF PRODUCING ONE TO TWO INCHES OF
RAINFALL IN AN HOUR OR LESS ARE EXPECTED TO DEVELOP.
* RAINFALL TOTALS OF ONE TO THREE INCHES ARE LIKELY IN MANY
AREAS PRODUCING FLOODING WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS NEAR 5
INCHES ARE POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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