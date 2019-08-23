'Spirit of the Union Pacific'

Union Pacific's "Spirit of the Union Pacific" locomotive, No. 1943.

 Todd von Kampen / The North Platte Telegraph

The “Spirit of the Union Pacific” locomotive, No. 1943, pauses at midday Friday just past North Platte’s North Jeffers Street overpass.

The commemorative diesel engine, named for a B-17 “Flying Fortress” bomber shot down over Nazi Germany in World War II, was pulling several cars of the Union Pacific’s armor-yellow Heritage Fleet east toward their home base in Council Bluffs, Iowa.

No. 1943 also paid an unannounced North Platte visit in February as a partner locomotive for U.P. Engine 4141, which had pulled the late President George H.W. Bush to his final Texas resting place in December.

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