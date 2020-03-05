State News

Weather permitting, work will resume Monday on Interstate 80 from Roscoe to Paxton, according to the Nebraska Department of Transportation.

Interstate Sealant & Concrete Inc. of Waukesha, Wisconsin, has the $1,690,350 contract. Work includes concrete joint sealing.

Traffic will be maintained using lane closures and a 12-foot width restriction. The project is expected to be completed in May.

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