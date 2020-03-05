...CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS ACROSS MOST OF WESTERN AND
NORTH CENTRAL NEBRASKA THROUGH THURSDAY EVENING...
.CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS RETURN THURSDAY ACROSS PORTIONS
OF WESTERN AND NORTH CENTRAL NEBRASKA. HUMIDITY IS EXPECTED TO
RECOVER THIS EVENING THEN DRIER AIR AND STRONGER WINDS WILL LEAD
TO CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS AFFECTING THE SANDHILLS,
VALENTINE NWR, THE NEBRASKA NATIONAL FOREST, THE LOUP RIVERS
BASIN AND THE LOESS PLAINS THURSDAY AFTERNOON AND EVENING.
...RED FLAG WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CST THIS EVENING
FOR LOW RELATIVE HUMIDITIES AND HIGH WINDS FOR FIRE WEATHER ZONES
206, 209, AND 219...
* AFFECTED AREA...IN NEZ206...FIRE WEATHER ZONE 206
SANDHILLS/VALENTINE NWR/NEBRASKA NATIONAL FOREST. IN NEZ209...
FIRE WEATHER ZONE 209 LOUP RIVERS BASIN. IN NEZ219...FIRE
WEATHER ZONE 219 LOESS PLAINS.
* WINDS...NORTHWEST 20 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO 45 MPH.
* RELATIVE HUMIDITY...AS LOW AS 16 PERCENT.
* IMPACTS...ANY FIRES THAT MAY OCCUR HAVE A HIGH POTENTIAL TO
SPREAD RAPIDLY AND MAY BE DIFFICULT TO CONTROL.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
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