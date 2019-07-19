...DANGEROUS HEAT EXPECTED FRIDAY...
.DANGEROUS HEAT CONDITIONS ARE EXPECTED FRIDAY AS DAYTIME HIGHS
CLIMB INTO THE UPPER 90S TO LOW 100S WITH DEW POINTS IN THE 60S
TO LOW 70S.
...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 1 PM CDT /NOON MDT/ THIS
AFTERNOON TO 8 PM CDT /7 PM MDT/ THIS EVENING...
* HEAT INDEX VALUES...UP TO 102 WITH TEMPERATURES IN THE UPPER
90S TO LOW 100S.
* IMPACTS...ILLNESSES RELATED TO HEAT ARE POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A HEAT ADVISORY MEANS THAT A PERIOD OF HOT TEMPERATURES IS
EXPECTED. THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY
WILL COMBINE TO CREATE A SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE
POSSIBLE. DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED
ROOM, STAY OUT OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND
NEIGHBORS.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS, IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE.
WHEN POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING
OR EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND
HEAT STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER.
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