...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT MONDAY NIGHT THROUGH TUESDAY
FOR PORTIONS OF NORTHERN NEBRASKA...
...WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CST
/11 PM MST/ TUESDAY NIGHT...
* WHAT...SNOW. SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES. WINDS GUSTING
AS HIGH AS 40 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF CENTRAL, NORTH CENTRAL, THE PANHANDLE,
SOUTHWEST AND WEST CENTRAL NEBRASKA.
* WHEN...UNTIL MIDNIGHT CST /11 PM MST/ TUESDAY NIGHT.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. AREAS OF BLOWING
SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING OR EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
CALL NEBRASKA 511 FOR THE LATEST ROAD INFORMATION.
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