...RED FLAG WARNING IN EFFECT FROM 1 PM CDT /NOON MDT/ THIS
AFTERNOON TO 7 PM CDT /6 PM MDT/ THIS EVENING FOR GUSTY WINDS AND
VERY LOW HUMIDITY FOR WESTERN NEBRASKA...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN NORTH PLATTE HAS ISSUED A RED
FLAG WARNING FOR GUSTY WINDS AND VERY LOW HUMIDITY, WHICH IS IN
EFFECT FROM 1 PM CDT /NOON MDT/ THIS AFTERNOON TO 7 PM CDT /6 PM
MDT/ THIS EVENING.
* AFFECTED AREA...IN NEZ204...FIRE WEATHER ZONE 204 EASTERN
PANHANDLE/CRESCENT LAKE NWR. IN NEZ206...FIRE WEATHER ZONE 206
SANDHILLS/VALENTINE NWR/NEBRASKA NATIONAL FOREST.
* WINDS...NORTH 10 TO 20 MPH WITH GUSTS UP TO 30 MPH. THE HIGHEST
GUSTS OCCUR LATE MORNING AND EARLY AFTERNOON.
* TIMING...1 PM TO 7 PM CDT / 12 PM TO 6 PM MDT WEDNESDAY.
* RELATIVE HUMIDITY...AS LOW AS 15 PERCENT.
* TEMPERATURES...HIGHS IN THE UPPER 60S TO LOWER 70S.
* LIGHTNING...NONE EXPECTED.
* IMPACTS...ANY FIRES THAT DEVELOP WILL LIKELY SPREAD RAPIDLY AND
BE DIFFICULT TO CONTROL. OUTDOOR BURNING IS NOT RECOMMENDED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
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