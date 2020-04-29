I came to North Platte 25 years ago. It was a nice town. I thought gambling was illegal here, but several gambling places have opened. I was told once poker is a “skill game,” blackjack is a “skill game.” What next — brothels?

Bill Jenkins

North Platte

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